Онищенко перечислил города с повышенной заболеваемостью свиным гриппом

«Он (свиной грипп – ред. НСН) включен в ту вакцину, которая сегодня у нас используется. В России используется как тетравакцина, так и четырехкомпонентная вакцина, причем она присутствует и в детском варианте вакцины, и во взрослом. Действительно, отмечается рост заболеваемости с нашей стране. В частности, в таких городах, как Астрахань, Брянск, Владивосток, Владимир, Воронеж и Екатеринбург. Там уже превышены пороги. Всего у нас выделено более 100 штаммов. Если говорить среди тех подтипов гриппа, которые сегодня доминируют, то в России свиной грипп, действительно, доминирует. Подавляющее большинство штаммов – это H1N1», - сказал Онищенко.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за активного распространения свиного гриппа в наступившем сезоне вакцинация приобретает большое значение.

