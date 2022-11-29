Онищенко перечислил города с повышенной заболеваемостью свиным гриппом
В шести российских городах уже превышены пороги заболеваемости, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.
Рост заболеваемости свиным гриппом (H1N1) четко отмечается в России, особенно в таких городах, как Астрахань, Брянск, Владивосток, Владимир, Воронеж и Екатеринбург, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Он (свиной грипп – ред. НСН) включен в ту вакцину, которая сегодня у нас используется. В России используется как тетравакцина, так и четырехкомпонентная вакцина, причем она присутствует и в детском варианте вакцины, и во взрослом. Действительно, отмечается рост заболеваемости с нашей стране. В частности, в таких городах, как Астрахань, Брянск, Владивосток, Владимир, Воронеж и Екатеринбург. Там уже превышены пороги. Всего у нас выделено более 100 штаммов. Если говорить среди тех подтипов гриппа, которые сегодня доминируют, то в России свиной грипп, действительно, доминирует. Подавляющее большинство штаммов – это H1N1», - сказал Онищенко.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за активного распространения свиного гриппа в наступившем сезоне вакцинация приобретает большое значение.
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