«Протекает тяжело»: Онищенко призвал вакцинироваться от свиного гриппа

Грипп H1N1 начинается с высокой температуры, необходимо использовать все меры предосторожности, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко. 

Россиянам необходимо вакцинироваться от свиного гриппа (H1N1), так как протекает он достаточно тяжело, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Грипп H1N1 достаточно тяжело протекает. Болеют, в том числе, и дети. Он начинается с высокой температуры. Температура держится 4-5 дней, как и положено при гриппе. Особенных симптомов нет – это головная боль, интоксикация, потливость и так далее… Поэтому все меры, которые мы использовали при коронавирусе, должны быть использованы и здесь. Это масочный режим. Если у вас в семье заболели дети, то ясно, что их сложно заставить носить маску. А вот взрослые при тесном общении должны надевать маски. Думаю, здесь не помешают интерфероны разного рода, которые можно использовать интраназально. Нужно проветривать помещения, принимать витамины, чтобы обеспечить неспецифическую стимуляцию иммунной системы. Тем, кто не привился, настоятельно рекомендую это сделать», - сказал Онищенко.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за активного распространения свиного гриппа в наступившем сезоне вакцинация приобретает большое значение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГриппВакцинация
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