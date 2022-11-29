«Протекает тяжело»: Онищенко призвал вакцинироваться от свиного гриппа
Грипп H1N1 начинается с высокой температуры, необходимо использовать все меры предосторожности, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.
Россиянам необходимо вакцинироваться от свиного гриппа (H1N1), так как протекает он достаточно тяжело, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Грипп H1N1 достаточно тяжело протекает. Болеют, в том числе, и дети. Он начинается с высокой температуры. Температура держится 4-5 дней, как и положено при гриппе. Особенных симптомов нет – это головная боль, интоксикация, потливость и так далее… Поэтому все меры, которые мы использовали при коронавирусе, должны быть использованы и здесь. Это масочный режим. Если у вас в семье заболели дети, то ясно, что их сложно заставить носить маску. А вот взрослые при тесном общении должны надевать маски. Думаю, здесь не помешают интерфероны разного рода, которые можно использовать интраназально. Нужно проветривать помещения, принимать витамины, чтобы обеспечить неспецифическую стимуляцию иммунной системы. Тем, кто не привился, настоятельно рекомендую это сделать», - сказал Онищенко.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за активного распространения свиного гриппа в наступившем сезоне вакцинация приобретает большое значение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- Власти ЛНР разработают дополнительные меры поддержки для участников спецоперации
- Более 1000 случаев отравлений суррогатным алкоголем зарегистрировано в Подмосковье
- Пушилин заявил о скором освобождении Угледара в ДНР
- В НОАК заявили о незаконном вторжении американского ракетного крейсера в воды Китая
- Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде
- Турция сообщила о вывозе свыше 12 млн тонн зерновых с Украины
- Новак назвал неприемлемым установление потолка цен на российскую нефть
- В МВД России назвали самую частую причину ДТП по вине водителей
- «Почта России» начнет доставлять товары из европейских интернет-магазинов
- В Киеве начались экстренные отключения света
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru