Онищенко призвал отпраздновать Новый год без массовых мероприятий
Необходимо сделать новогодние праздники исключительно семейными, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.
Необходимо отказаться от массовых новогодних мероприятий, раннее начало распространения гриппа может спровоцировать рост заболеваемости в крупных городах, при этом есть и этическая проблема, связанная со спецоперацией на Украине, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Совсем скоро мы начинаем готовиться к Новому году, и я бы попросил наши региональные власти воздержаться от организации массовых празднований. По 10 дней в январе мы начали отдыхать в 1990-е годы – тяжелый экономический период, когда мы откупались от населения вот этими продолжительными выходными днями… Сейчас уже не 14 дней, а 10 дней отдыха, но все равно это неправильно. Эту нишу нужно заполнить, исходя из парадигмы, что это семейный праздник, а не массовые гуляния… Раннее начало распространения реального гриппа спровоцирует рост заболеваемости в крупных городах в период длительных зимних каникул, если они будут сопровождаться массовыми гуляниями. Есть и этическая проблема: ведь наша армия воюет… Давайте воздержимся», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что в России идет убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября, появляются новые штаммы, а значит они будут быстро распространяться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru