8.07.2025 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Новые правила проведения концертов, фестивалей и корпоративов: Как меняется ивент-индустрия?»

В России наблюдается новый всплеск интереса к ивент-индустрии – по оценкам аналитиков, объем этого рынка в 2025 году вырастет на 10–15% по сравнению с прошлыми периодами. Событийная индустрия превращается в средство стратегического развития для бизнеса, государства и профессиональных сообществ, а основным трендом отрасли становится переход от информационных к эмоционально-насыщенным событиям. Голосования за артистов, выбор тем для живых стендапов, квесты с QR-кодами и наградами за активность, выстраивание публичных выступлений в зависимости от пожеланий публики – все это делает аудиторию соучастниками фестивалей, концертов, выставок, семинаров и различных праздников. Эпоха цифровых коммуникаций усилила ценность живого общения – сегодня клиенты ищут подлинные эмоции и заботу о себе на протяжении всего мероприятия. Офлайн-события идеально отвечают этому запросу, но их успех напрямую зависит от безупречной организации, где продумано все до мелочей: удобная локация и логистика, система питания и навигация, декорирование, получение обратной связи и многое другое. Госдума приняла Закон о безопасности зрелищных мероприятий, который вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года. Правительство РФ определит перечень мероприятий, о проведении которых уведомлять госорганы будет не нужно, и утвердит обязательные правила обеспечения безопасности зрелищных мероприятий. В них будут указаны конкретные меры по организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как оценивается текущее состояние ивент-рынка в России в 2025 году и какие ключевые события или тренды за последний год оказали наибольшее влияние на индустрию?

Как изменилась структура бюджетов на мероприятия за последний год и какие экономические риски сегодня наиболее значимы для ивент-агентств?

Какие сегменты ивент-индустрии развиваются более активно, и какие форматы мероприятий в 2025 году считаются устаревшими или наоборот инновационными?

Какие глобальные тренды влияют на организацию мероприятий в России?

Как ИИ влияет на индустрию мероприятий?

Как сильно изменилась цена ивента? Сколько в среднем стоит провести качественное мероприятие?

Как государство сегодня контролирует безопасность мероприятий?

Какие правила будут введены в сентябре?

Участники пресс-конференции:

Эд Ратников – генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон»;

– генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон»; Дмитрий Яковлевский – основатель международной дизайн-лаборатории «Twenty Five»;

– основатель международной дизайн-лаборатории «Twenty Five»; Ольга Касьян – предприниматель, основатель ивент-агентства «Манифест.Наследие», президент фонда содействия восстановлению памятников культурного наследия.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

