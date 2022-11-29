Эпидемиолог предрек быстрое распространение штаммов гриппа в России

Чем раньше начинается подъем заболеваемости гриппом в осенний период, тем тяжелее протекает сам процесс, отметил в эфире НСН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. 

В России идет убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября, появляются новые штаммы, а значит они будут быстро распространяться, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Роспотребнадзор: Свиной грипп находят у 80% заболевших

«Я призываю своих коллег не нагнетать обстановку вокруг гриппа, хотя это и серьезная проблема. Но недооценивать ситуацию нельзя… Достаточно убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября – признак сам по себе прогностически неблагоприятный. У нас, по многолетним наблюдениям, чем раньше начинается подъем заболеваемости именно гриппом в осенний период, тем тяжелее протекает сам процесс. На фоне подавленного в результате тяжелой коронавирусной пандемии популяционного иммунитета этот вопрос может быть усугублен. В России уже достаточно убедительная география распространения и выделения штаммов гриппа. А раз штаммы появились, то они начнут быстро распространяться», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что бизнес в России мог бы найти средства, закупить отечественную вакцину от гриппа и привить людей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГрипп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры