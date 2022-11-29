Эпидемиолог предрек быстрое распространение штаммов гриппа в России
Чем раньше начинается подъем заболеваемости гриппом в осенний период, тем тяжелее протекает сам процесс, отметил в эфире НСН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
В России идет убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября, появляются новые штаммы, а значит они будут быстро распространяться, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Я призываю своих коллег не нагнетать обстановку вокруг гриппа, хотя это и серьезная проблема. Но недооценивать ситуацию нельзя… Достаточно убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября – признак сам по себе прогностически неблагоприятный. У нас, по многолетним наблюдениям, чем раньше начинается подъем заболеваемости именно гриппом в осенний период, тем тяжелее протекает сам процесс. На фоне подавленного в результате тяжелой коронавирусной пандемии популяционного иммунитета этот вопрос может быть усугублен. В России уже достаточно убедительная география распространения и выделения штаммов гриппа. А раз штаммы появились, то они начнут быстро распространяться», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что бизнес в России мог бы найти средства, закупить отечественную вакцину от гриппа и привить людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru