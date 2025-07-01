02.07.2025 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Синие воротнички» или кризис кадров: Как изменился рынок труда?»

Согласно кадровому прогнозу Минтруда, на горизонте следующих пяти лет до 70% спроса на труд придется на грамотных, хорошо обученных «синих воротничков». Однако престиж этой категории профессий в России остается низким. Нехватка рабочего персонала — общемировая проблема. Мир получил переизбыток юристов, экономистов и маркетологов и катастрофическую нехватку тех, кто реально создает ценность: строит, чинит, доставляет, производит. Кадровый кризис изменил рынок труда. Теперь его главный тренд — высокий спрос на «синих воротничков», говорят эксперты в СМИ. А в это время поколение Z и миллениалы все чаще выбирают не гонку, а равновесие. Они бодро подхватывают из соцсетей все тренды, стремящиеся вернуть человеку право на отдых, личные границы и уважение к собственному времени.

В ходе пресс-конференции эксперты обсудят:

Как государство влияет на изменения на рынке труда?

Каких рабочих специальностей не хватает России?

Какие профессии сегодня наиболее востребованы на рынке труда?

За какими профессиями будущее?

Какие новые тренды мотивации сотрудников сегодня используются?

Почему зумерам тяжело работать в офисе?

Откуда появляются тренды «поведения» в офисе в социальных сетях?

Участники пресс-конференции:

член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян;

Бизнес-психолог Елена Шуренкова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

