02.07.2025 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Синие воротнички» или кризис кадров: Как изменился рынок труда?»
Согласно кадровому прогнозу Минтруда, на горизонте следующих пяти лет до 70% спроса на труд придется на грамотных, хорошо обученных «синих воротничков». Однако престиж этой категории профессий в России остается низким. Нехватка рабочего персонала — общемировая проблема. Мир получил переизбыток юристов, экономистов и маркетологов и катастрофическую нехватку тех, кто реально создает ценность: строит, чинит, доставляет, производит. Кадровый кризис изменил рынок труда. Теперь его главный тренд — высокий спрос на «синих воротничков», говорят эксперты в СМИ. А в это время поколение Z и миллениалы все чаще выбирают не гонку, а равновесие. Они бодро подхватывают из соцсетей все тренды, стремящиеся вернуть человеку право на отдых, личные границы и уважение к собственному времени.
В ходе пресс-конференции эксперты обсудят:
- Как государство влияет на изменения на рынке труда?
- Каких рабочих специальностей не хватает России?
- Какие профессии сегодня наиболее востребованы на рынке труда?
- За какими профессиями будущее?
- Какие новые тренды мотивации сотрудников сегодня используются?
- Почему зумерам тяжело работать в офисе?
- Откуда появляются тренды «поведения» в офисе в социальных сетях?
Участники пресс-конференции:
- член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
- HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян;
- Бизнес-психолог Елена Шуренкова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8