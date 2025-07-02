Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» запускает аккредитацию СМИ

2 июля стартует аккредитация для СМИ на самый масштабный музыкальный фестиваль этого лета «НАШИ В ГОРОДЕ». На двух сценах кинопарка «Москино» 26-27 июля, с 12 до 22 часов выступят популярные музыканты и актеры, всего около 20 исполнителей. Планируется, что площадку в течение двух июльских дней посетят десятки тысяч зрителей. Провести праздник можно будет в компании друзей и вместе с семьей – для гостей будут подготовлены интересные зоны отдыха, активности для детей, фудкорты.

На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» выступят группы «Ленинград», «Чайф», Юлия Пересильд и её коллектив «МАNДРАГОРА», RADIO TAPOK, актер театра и кино Гоша Куценко и «ГК», группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, ДЕМИДОВAND Александра Демидова, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».





Аккредитоваться на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» можно, перейдя по ссылке: Аккредитация СМИ "НАШИ В ГОРОДЕ" 2025



Правила аккредитации на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» 2025

Для печатных СМИ – до 2 человек

Для интернет СМИ – до 2 человек

Для радио – до 2 человек

Для информационных агентств – до 2 человек

Возможное количество участников съемочной группы для ТВ-каналов рассматривается в индивидуальном порядке.

Выдача бейджей и проход на фестиваль осуществляется только при наличии паспорта. Без паспорта орг. комитет фестиваля вправе не выдавать бейдж СМИ.

Аккредитация на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» 2025 проводится строго в указанные даты: с 2 июля по 21 июля.

Заявки, пришедшие после 18:00 21 июля рассматриваться не будут!

Информация о выдаче бейджей в Москве и условия их получения будет сообщена дополнительно.

До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от станций метро «Теплый стан» и «Саларьево» ходит бесплатный автобус, также доехать можно от станции метро «Ольховая». Подробную программу фестиваля смотрите на сайте: nashe.ru

Контакт для СМИ: Олег Цуриков - директор по связям с общественностью «Мультимедиа Холдинга» +7 (916) 107-77-34 otsurikov@nsn.fm







