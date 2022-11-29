Онищенко назвал число переболевших COVID-19 в России за три года

«За три года у нас переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек. При этом у нас вакцинация от коронавируса практически прекратилась: не хотят наши граждане идти на вакцинацию. У нас доминирует штамм "омикрон"», - сказал Онищенко.

Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН отметил, что если в ближайшее время уровень патогенности и летальности коронавируса не изменится, то предстоящий сезон можно будет назвать проблемным, но не катастрофическим.

