Онищенко назвал число переболевших COVID-19 в России за три года
На сегодняшний день в России доминирует штамм «омикрон», отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.
За три года в России переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек, при этом вакцинация от вируса уже практически прекратилась, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«За три года у нас переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек. При этом у нас вакцинация от коронавируса практически прекратилась: не хотят наши граждане идти на вакцинацию. У нас доминирует штамм "омикрон"», - сказал Онищенко.
Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН отметил, что если в ближайшее время уровень патогенности и летальности коронавируса не изменится, то предстоящий сезон можно будет назвать проблемным, но не катастрофическим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru