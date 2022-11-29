Онищенко назвал число переболевших COVID-19 в России за три года

На сегодняшний день в России доминирует штамм «омикрон», отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко. 

За три года в России переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек, при этом вакцинация от вируса уже практически прекратилась, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«За три года у нас переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек. При этом у нас вакцинация от коронавируса практически прекратилась: не хотят наши граждане идти на вакцинацию. У нас доминирует штамм "омикрон"», - сказал Онищенко.

Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН отметил, что если в ближайшее время уровень патогенности и летальности коронавируса не изменится, то предстоящий сезон можно будет назвать проблемным, но не катастрофическим.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусГеннадий Онищенко
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