«Вызывайте врача!»: Онищенко призвал не заниматься самолечением детского гриппа
Самовольное назначение препаратов чревато тем, что у ребенка могут начаться осложнения от болезни, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.
Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением ребенка, который заболел гриппом, назначать препараты должен только врач, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«У каждого ребенка свои особенности. Я вас заклинаю: вызовите врача! Вы можете просмотреть возможные осложнения – а грипп опасен именно осложнениями, в том числе пневмонией. Я могу назвать «клинику», а как лечить, лучше пусть назначит врач… Пока врач не приехал, ребенку с температурой нужно обеспечить постельный режим. Если есть возможность изолировать – изолируйте в отдельную комнату. Обязательно проветривайте помещение! Если заходите в комнату к ребенку – наденьте маску: ребенок не будет ее надевать, тем более с температурищей. Также – обильное питье: ребенок потеет, это хорошо. Морсы, соки нужно давать. А вот препараты назначать должен врач», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что в России идет убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября, появляются новые штаммы, а значит они будут быстро распространяться.
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