«Вызывайте врача!»: Онищенко призвал не заниматься самолечением детского гриппа

«У каждого ребенка свои особенности. Я вас заклинаю: вызовите врача! Вы можете просмотреть возможные осложнения – а грипп опасен именно осложнениями, в том числе пневмонией. Я могу назвать «клинику», а как лечить, лучше пусть назначит врач… Пока врач не приехал, ребенку с температурой нужно обеспечить постельный режим. Если есть возможность изолировать – изолируйте в отдельную комнату. Обязательно проветривайте помещение! Если заходите в комнату к ребенку – наденьте маску: ребенок не будет ее надевать, тем более с температурищей. Также – обильное питье: ребенок потеет, это хорошо. Морсы, соки нужно давать. А вот препараты назначать должен врач», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что в России идет убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября, появляются новые штаммы, а значит они будут быстро распространяться.

