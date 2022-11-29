Онищенко призвал бизнес помочь государству с вакцинацией от гриппа

«Вопросы, связанные с вакцинацией, еще более актуальны, чем если бы мы не столкнулись с ковидом. Но мы сегодня пока еще не достигли необходимого уровня охвата вакцинации против гриппа. Где-то порядка 50 миллионов людей привиты, причем от гриппа мы прививаем и школьников – среди них охват более благополучный, чем среди взрослого населения. Вторая сторона вопроса, кроме нежелания прививаться, — это отсутствие достаточного количества вакцин, закупленных за счет бюджета. И здесь я хотел бы попросить бизнес найти средства, закупить отечественную вакцину и привить людей… Это не благотворительность, а оправданная экономическая мера: это экономия на больничных листах, это исключение осложнений после достаточно тяжело переносимой болезни», - сказал Онищенко.

По его словам, если бизнес поможет государству, то в России может сформироваться достаточный популяционный иммунитет против гриппа.

«Нужно это сделать, и, может быть, за оставшийся период до того, как грипп «расправит плечи», мы достигнем уровня 70 миллионов по охвату прививками населения… Тогда мы сможем говорить о том, что у нас есть популяционный иммунитет против гриппа», - резюмировал Онищенко.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из-за активного распространения свиного гриппа (H1N1) в наступившем сезоне вакцинация приобретает большое значение.

