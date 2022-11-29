Онищенко перечислил симптомы гриппа у детей

У гриппа H1N1 есть свои особенные симптомы, в частности, расстройство стула, потом уже идет боль в горле и затрудненность глотания, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко. 


Основными симптомами гриппа у детей являются повышение температуры до 38-40 градусов, ломота в мышцах, головная боль в лобных областях, слабость и озноб, иногда бывает рвота и диарея, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Температура 38-40 градусов – это естественная реакция организма на появление вируса, но очень высокую лучше сбивать. Это ломота в мышцах и суставах как признак интоксикации. Головная боль, особенно в лобных областях – как говорят, больно смотреть на свет. Общая слабость, озноб, вызванные температурой, боль при движении глазных яблок. Иногда бывает рвота и диарея. Особенность гриппа H1N1 – у значительного числа больных это сопровождается расстройством стула. Потом уже начинается боль горла, затрудненность глотания, появления кашля – когда инфекция опускается вниз, в легкие. Если есть показания, детей мы госпитализируем», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что в России идет убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября, появляются новые штаммы, а значит они будут быстро распространяться.

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ФОТО: РИА Новости// Фото: Игорь Зарембо
ТЕГИ:РоссияДетиГрипп
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