Онищенко перечислил симптомы гриппа у детей

«Температура 38-40 градусов – это естественная реакция организма на появление вируса, но очень высокую лучше сбивать. Это ломота в мышцах и суставах как признак интоксикации. Головная боль, особенно в лобных областях – как говорят, больно смотреть на свет. Общая слабость, озноб, вызванные температурой, боль при движении глазных яблок. Иногда бывает рвота и диарея. Особенность гриппа H1N1 – у значительного числа больных это сопровождается расстройством стула. Потом уже начинается боль горла, затрудненность глотания, появления кашля – когда инфекция опускается вниз, в легкие. Если есть показания, детей мы госпитализируем», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отмечал, что в России идет убедительный рост количества заболевших гриппом уже в конце ноября, появляются новые штаммы, а значит они будут быстро распространяться.

