«Трехлетняя пандемия»: Онищенко заявил о негативном фоне перед вспышкой гриппа
Россияне находятся в состоянии глобального психологического стресса, при этом меры для минимизации распространения вируса жестко отразились на экономике, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
Подъем заболеваемости гриппом в России происходит на фоне негативного влияния трехлетней пандемии коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Три года (пандемии коронавируса – ред. НСН) мы находимся в состоянии глобального психологического стресса… Все те меры, которые предпринимались для минимизации распространения вируса, жестко отразились на экономике. Они повлекли ограничения, что ударило по снижению доходности, привело к увольнениям – опять стрессы были. И подъем заболеваемости гриппом находится на фоне негативного влияния трехлетней пандемии коронавируса», - сказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что за три года в России переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек, при этом вакцинация от вируса практически прекратилась.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru