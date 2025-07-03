Запуск нового федерального проекта - «Мамин бот» к Дню семьи, верности и любви

07.07.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная запуску нового федерального проекта — чат-бота «Мамин Бот» к Дню семьи, любви и верности.

«Мамин Бот» — это первый в России помощник, благодаря которому каждый родитель сможет легко разобраться в доступных льготах и выплатах как на федеральном, так и региональном уровне. Это инструмент, который собрал воедино все льготы для семей. Отвечая на простые вопросы, пользователи получают полную информацию о положенных им выплатах и пошаговые инструкции, как их оформить. Больше не нужно искать разрозненные данные на сайтах Госуслуг, портале мэра Москвы или Социального фонда — всё систематизировано.

Проект стартует в Москве. Столица станет пилотным регионом, при этом информация о федеральных льготах будет полезна для жителей всей страны. В скором времени в чат-боте появится информация о господдержке родителей в Краснодарском крае, Республике Коми, Свердловской, Рязанской и Ростовской областях, а далее и в других регионах.

В ходе пресс-конференции эксперты обсудят:

Сколько в России на сегодняшний день семей с детьми?

Какие меры поддержки семей с детьми предоставляет государство?

Достаточно ли сегодня льгот от государства для многодетных семей?

Насколько просто или сложно их сегодня получить?

Как сильно меры поддержки семей с детьми отличаются в разных регионах России?

Чья идея нового федерального проекта «Мамин бот»?

Облегчит ли получение необходимых льгот и мер поддержки семьям с детьми «Мамин бот»?

В какие сроки проект будет реализован полноценно по всей России?

Будет ли информация в новом проекте для мигрантов?

Участники пресс-конференции:

Сергей Миронов — лидер партии «Справедливая Россия — За правду», председатель фракции в Госдуме

лидер партии «Справедливая Россия — За правду», председатель фракции в Госдуме Дмитрий Гусев — 1-й замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», 1-й зампредседателя Комитета ГД по контролю

1-й замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», 1-й зампредседателя Комитета ГД по контролю Ирина Волынец — многодетная мама, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья»

многодетная мама, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Григорий Сайфуллин — многодетный отец, директор по продвижению проектов АСИ, руководитель Агентства социально-демографического развития

многодетный отец, директор по продвижению проектов АСИ, руководитель Агентства социально-демографического развития Андрей Иванов — руководитель проекта «Мамин Бот», руководитель объединения «МотоРоссия»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

