15.01.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Михаил Барщевский. Путь знатока: из суда в неформатный театр»

Знаменитый участник телевикторины «Что? Где? Когда?» и в прошлом хранитель её традиций Михаил Барщевский в конце декабря ушёл с должности полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном и Верховном судах. СМИ связали это со скандальным делом Ларисы Долиной, адвокат которой работает в коллегии «Барщевский и партнеры». Однако сам Барщевский объяснил уход с поста достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.

27 декабря 2025 года, в 70-летний юбилей юриста президент России Владимир Путин вручил ему орден «За доблестный труд». В новом году Барщевский вернулся в адвокатуру и параллельно занимается театром «Неформат», который открыл в 2024 году.

В ходе пресс-конференции Михаил Барщевский ответит на следующие вопросы:

· Как изменилась его жизнь после ухода с поста чиновника?

· Как за последние годы изменилась профессия адвоката в России?

· Как поменялась юридическая практика в связи с громким делом Ларисы Долиной?

· Как автор выбирает пьесы, по которым ставят спектакли в театре «Неформат»?

· Насколько современный театр отвечает запросам и интересам большинства россиян?

· Почему в России стала возрождаться дореволюционная практика частных театров?

· Сколько сегодня стоит открыть частный театр и содержать его?

· С какими вызовами сталкиваются частные театры, и как конкурируют с государственными за зрителя?

· Что Михаил Барщевский хотел бы привнести в театральную жизнь России?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



