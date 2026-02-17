18.02.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эвакуация с Кубы и новые правила бронирования: Что ждет туристов этой весной?»

По сообщениям СМИ, мировой туризм восстановился сильнее ожидаемого: в 2025 году за границу выехали 1,5 миллиарда иностранных гостей, что закладывает основу для рекордного 2026 года. Тем временем на Кубе в плановом режиме производится вывоз российских туристов из-за острой нехватки топлива на острове.

Однако изменения происходят и во внутреннем туризме. Последний раз правила предоставления гостиничных услуг в России были существенно обновлены в 2020 году. С тех пор рынок сильно изменился: внутренний туризм вырос в разы, появилось множество новых форм размещения — от хостелов и гостевых домов до кемпингов и глэмпингов, а пандемия и геополитические изменения перенастроили туристические потоки. С января 2026 года наряду с внутренним паспортом РФ и загранпаспортом (разрешённым к использованию с осени 2025 года) гости могут заселяться по водительскому удостоверению.

Также гостиницам, хостелам и кемпингам с начала весны запретили невозвратные бронирования. С 1 марта отельеры должны полностью возвращать деньги, если бронь отменена хотя бы за день до заселения. В случае отказа в день запланированного приезда списать с клиента смогут только стоимость первой ночи, а не всего проживания.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Станет ли постояльцам лучше от нововведений по запрету на невозвратные брони?

Где туризм в 2026 году вырастет быстрее всего?

Насколько увеличилось число поездок в Китай?

Как уже отразились на отрасли нововведения по идентификации гостей?

Как меняется индустрия гостеприимства в эпоху цифровизации и роста внутреннего туризма?

Участники пресс-конференции:

генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;

вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников;

вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

