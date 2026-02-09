16.02.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Битва за цифровое будущее: государство против мошенников».



В 2025 году ущерб россиян от кибермошенников достиг суммы – от 275 до 295 млрд рублей, согласно данным аналитиков.



Наиболее распространёнными схемами обмана стали операции с «безопасным счётом», предложения инвестировать в криптовалюту и фишинговые ссылки. Предприятия сталкивались с кибершпионажем, кражей технологий и атаками хакеров из-за рубежа. А сомнительная информация в сети оборачивалась потерей доверия у населения к онлайн-сервисам.



Россияне предпринимают отчаянные меры, чтобы защитить себя: игнорируют незнакомые звонки, скрывают персональные данные и даже придумывают кодовые слова для важных разговоров с родственниками. Некоторые действуют кардинально: удаляют цифровые сервисы, переходя на бумажный документооборот и наличные деньги.



На страже интересов граждан становится государство. Так, были введены самозапреты на покупку сим-карт и кредиты онлайн, сделки с недвижимостью без личного присутствия, маркировка звонков от бизнеса, предусмотрено уголовное наказание для дропперов, а фишинговые платформы блокируются ежедневно.



В 2026 году эти меры будут только усиливаться. Уже сейчас внесено предложение ограничить долю иностранного участия в рекламных агентствах с оборотом более 800 млн рублей, а в марте в силу вступит закон, который обяжет иностранные компании, которые работают с персональными данными, локализовать бизнес в России.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:



Какие новые меры примут в 2026 году для того, чтобы предотвратить мошенничество в Сети?



Как будут регулировать распространение информации и рекламы в интернете?



Как государство защищает россиян от внешних технологических угроз?

Работа онлайн-платформ с данными граждан всегда связана с этическими рисками: где проходит грань между безопасностью и частной жизнью? Кто этой гранью пренебрегает?



Участники пресс-конференции:



Артем Кирьянов – заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике;



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:



+7 916 107 77 34



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

