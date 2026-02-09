16.02.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Битва за цифровое будущее: государство против мошенников».
В 2025 году ущерб россиян от кибермошенников достиг суммы – от 275 до 295 млрд рублей, согласно данным аналитиков.
Наиболее распространёнными схемами обмана стали операции с «безопасным счётом», предложения инвестировать в криптовалюту и фишинговые ссылки. Предприятия сталкивались с кибершпионажем, кражей технологий и атаками хакеров из-за рубежа. А сомнительная информация в сети оборачивалась потерей доверия у населения к онлайн-сервисам.
Россияне предпринимают отчаянные меры, чтобы защитить себя: игнорируют незнакомые звонки, скрывают персональные данные и даже придумывают кодовые слова для важных разговоров с родственниками. Некоторые действуют кардинально: удаляют цифровые сервисы, переходя на бумажный документооборот и наличные деньги.
На страже интересов граждан становится государство. Так, были введены самозапреты на покупку сим-карт и кредиты онлайн, сделки с недвижимостью без личного присутствия, маркировка звонков от бизнеса, предусмотрено уголовное наказание для дропперов, а фишинговые платформы блокируются ежедневно.
В 2026 году эти меры будут только усиливаться. Уже сейчас внесено предложение ограничить долю иностранного участия в рекламных агентствах с оборотом более 800 млн рублей, а в марте в силу вступит закон, который обяжет иностранные компании, которые работают с персональными данными, локализовать бизнес в России.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какие новые меры примут в 2026 году для того, чтобы предотвратить мошенничество в Сети?
- Как будут регулировать распространение информации и рекламы в интернете?
- Как государство защищает россиян от внешних технологических угроз?
- Работа онлайн-платформ с данными граждан всегда связана с этическими рисками: где проходит грань между безопасностью и частной жизнью? Кто этой гранью пренебрегает?
Участники пресс-конференции:
- Артем Кирьянов – заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике;
- Василий Черный – директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics;
- Олег Капранов – эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты».
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:
+7 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8