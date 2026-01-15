Барщевский объяснил, почему в России развивается частный театр

У государственных театров очень много отчетностей и обязанностей, которых нет у частных театров, заявил заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН.

«У государственных театров очень много отчетностей, которые они обязаны заполнять. В частных театрах свобода, но по деньгам очень тяжело, нет государственных дотаций, надо платить за аренду. У каждой медали есть две стороны. Выполнять директивы по поводу детских спектаклей и елок я не хочу. Нынешний руководитель департамента культуры Москвы Фурсин не лезет в творчество вообще, многие руководители государственных театров рады, что он есть. Он не дает советы или рекомендации, но может поддерживать культуру. Я его очень уважаю, он выполняет свою работу очень толково, но быть его подчиненным я не хочу», - рассказал он.

