«Не платим 300 тысяч»: Барщевский рассказал об отказе актеров играть в его театре
Михаил Барщевский заявил НСН, что некоторые актеры отказываются играть в его театре «Неформат» из-за маленьких гонораров.
Заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН рассказал, что театр пока не может платить большие гонорары, но проблем с актерами нет.
«Что касается кастинга актеров, я смотрю, насколько люди подходят. Я сам профессиональный театральный зритель, поэтому каких-то актеров я знаю, сам их приглашаю. Кто-то отказывается, потому что гонорар слишком маленький. Кто-то отказывается, потому что роль не его, а кто-то наоборот приходит. Было уже несколько писем от молодых актеров, пишут, что хотят у нас поработать. Пока ни одной положительной реакции у меня не было, проблем с актерами у меня сейчас нет. Хотелось бы, чтобы театр больше зарабатывал, чтобы приглашать медийных актеров. Но пока гонорары по 300 тысяч за выход на сцену мы не платим, не можем себе позволить», - рассказал он.
Ранее заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский перед премьерой своего спектакля «Диалоги с ласками» рассказал специальному корреспонденту НСН, что хотел бы повысить гонорар артистам своего театра, однако для этого необходимо, чтобы спектакли собирали больше аудитории, а аренда площадки была более бюджетной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам пообещали снижение цен на огурцы и помидоры к лету
- Барщевский признался, что не зарабатывает на театре «Неформат»
- Барщевский назвал «бредом» связь его отставки с делом Долиной
- Песков: Москва согласна с мнением Трампа, что Зеленский тормозит мирный процесс
- Барщевский объяснил, почему в России развивается частный театр
- Медведев связал обвинения против Тимошенко с борьбой Зеленского с конкурентами
- «Не платим 300 тысяч»: Барщевский рассказал об отказе актеров играть в его театре
- Барщевский раскрыл, почему театр «Неформат» отказался от спектаклей по Чехову
- Кремль выразил соболезнования родителям погибших в Новокузнецке младенцев
- Россия направила в Израиль запрос об экстрадиции убийцы Талькова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru