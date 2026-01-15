«Не платим 300 тысяч»: Барщевский рассказал об отказе актеров играть в его театре

Заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН рассказал, что театр пока не может платить большие гонорары, но проблем с актерами нет.

«Что касается кастинга актеров, я смотрю, насколько люди подходят. Я сам профессиональный театральный зритель, поэтому каких-то актеров я знаю, сам их приглашаю. Кто-то отказывается, потому что гонорар слишком маленький. Кто-то отказывается, потому что роль не его, а кто-то наоборот приходит. Было уже несколько писем от молодых актеров, пишут, что хотят у нас поработать. Пока ни одной положительной реакции у меня не было, проблем с актерами у меня сейчас нет. Хотелось бы, чтобы театр больше зарабатывал, чтобы приглашать медийных актеров. Но пока гонорары по 300 тысяч за выход на сцену мы не платим, не можем себе позволить», - рассказал он.

Ранее заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский перед премьерой своего спектакля «Диалоги с ласками» рассказал специальному корреспонденту НСН, что хотел бы повысить гонорар артистам своего театра, однако для этого необходимо, чтобы спектакли собирали больше аудитории, а аренда площадки была более бюджетной.

