Барщевский объяснил, почему ушел «из чиновников»

Заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН рассказал, чем планирует заниматься после ухода с должности представителя правительства в Конституционном и Верховном судах.

«Я проработал чиновником практически 25 лет, но, как говорят мои коллеги, чиновником так и не стал. Это, видимо, черта характера и предрасположенность. Я ушел в отставку 26 декабря, за две недели особо ничего не изменилось, но есть некое ощущение свободы полета, возможность говорить более свободно, чем когда я был чиновником. Никаких потерь не ощущаю. Я не ушел на пенсию огурцы выращивать, я с 1 января опять действующий адвокат, уже адвокатская практика есть, руки еще помнят, наращивается клиентская база. И я очень много сейчас занимаюсь театром, я хочу до конца сезона выпустить минимум две, а лучше три премьеры, кое-что переделать в существующих спектаклях, жизнь бурлит», - рассказал он.

Знаменитый участник телевикторины «Что? Где? Когда?» и в прошлом хранитель её традиций Михаил Барщевский в конце декабря ушёл с должности полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном и Верховном судах. СМИ связали это со скандальным делом Ларисы Долиной, адвокат которой работает в коллегии «Барщевский и партнеры». Однако сам Барщевский объяснил уход с поста достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.

27 декабря 2025 года, в 70-летний юбилей юриста президент России Владимир Путин вручил ему орден «За доблестный труд». В новом году Барщевский вернулся в адвокатуру и параллельно занимается театром «Неформат», который открыл в 2024 году.

