Барщевский признался, что не зарабатывает на театре «Неформат»

Заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН признался, что имеет лишь небольшой «плюс» в работе театра, а некоторые спектакли уходят в минус.

«У меня была постановка, которая стоила полтора миллиона рублей, был один показ, отбили в зале 300 тысяч рублей. Получается, что чистые убытки – миллион двести тысяч. Сейчас мы этот спектакль перезапускаем. Расходы будут значительно меньше, потому что костюмы и декорации уже есть. Для меня театр – это не источник доходов, я адвокатской практикой себе заработаю достаточно. У меня принципиальная позиция – я не хочу работать в минус, дело не в деньгах. Деньги – это градусник, оценка успеха, самостоятельной ценности они не имеют. Какие-то спектакли проходят в плюсе, какие-то – в ноль, один спектакль у нас проходил с небольшим минусом. Плюс, конечно, можно рассмотреть под микроскопом, но у нас он есть. Основная проблема частных театров – найти площадку по вменяемой цене», - рассказал он.

Ранее заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский перед премьерой своего спектакля «Диалоги с ласками» рассказал специальному корреспонденту НСН, что хотел бы повысить гонорар артистам своего театра, однако для этого необходимо, чтобы спектакли собирали больше аудитории, а аренда площадки была более бюджетной.

