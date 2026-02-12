13.02.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Российско-Китайские взаимоотношения: Как трансформируется бизнес в 2026 году?»

Москва готовится к укреплению связей с Пекином, ведь совсем скоро Владимир Путин посетит Китай. По прогнозу председателя Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня, в 2026 году объём торговли между Россией и Китаем вырастет более чем на 8%. Россия и Китай укрепляют торговлю вопреки санкциям, расчеты в рублях и юанях. Напомним, что недавно Президент РФ и председатель КНР провели переговоры в формате видеоконференции. В Кремле сообщили, что лидеры «пообщались по-настоящему тепло и по-настоящему дружески». Главы государств подвели итоги двусторонних отношений в прошедшем году, определили новые планы по развитию взаимодействия Москвы и Пекина, а также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

Тем временем, Китай готовится к празднованию китайского Нового года, который в этом году отмечается с 17 февраля по 3 марта. Еще до начала праздников многие жители Китая отправляются из крупных городов в провинцию, чтобы встретить Новый год с родственниками. Это касается и работников крупных предприятий, и логистических центров. Таким образом, бизнес в КНР «останавливается» еще за несколько дней до начала Нового года и «вымирает» практически на месяц.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Что означает для российско-китайских взаимоотношений 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве?

Какие отрасли «страдают» больше всего в Китайский Новый год?

Как в этом году Россия будет отмечать Китайский Новый год?

Что принято дарить китайским партнерам по бизнесу?

Какие отрасли в российско-китайском бизнесе наиболее перспективны?

Почему КНР ужесточила правила экспорта автомобилей?

Участники пресс-конференции:

Сенатор Российской Федерации от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков,

Вице-президент РАСПП (Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей) Екатерина Манько,

Преподаватель китайского языка Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) Иванна Перепечко,

Предприниматель-китаист, собственник и идеолог российского представительства Keli Sensing Technology Анастасия Цура.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

