Барщевский раскрыл, почему театр «Неформат» отказался от спектаклей по Чехову
Михаил Барщевский в эфире НСН признался, что не понимает, как классические спектакли соотносятся с современными реалиями и жизнью обычных людей.
В России 80% людей ходят в театр за положительными эмоциями и красотой, не понимая, что театр – это не развлечение, заявил заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН.
«У меня понятные и прозрачные критерии для выбора спектаклей для театра. Сегодня в большинстве театров ставятся мелодрамы, комедии, классика, включая Чехова и так далее, а также зарубежные истории. У меня возникает вопрос, какое это отношение имеет ко мне сегодня? Да, это ценности вечные, но давайте поговорим про нашу сегодняшнюю жизнь. Это и есть первый критерий выбора спектаклей для театра «Неформат». Это рискованно, может по шапке прилететь. Когда ставишь Чехова, тебе по шапке не прилетит. Второй момент заключается в том, что 80% людей ходят в театр за положительными эмоциями: красота, музыка, танцы, вышел и забыл. Я это делать не умею, в Москве десятки режиссеров делают это блестяще. Я же хочу, чтобы зритель у меня не развлекался, а думал. Конечно, у меня и смеются, и плачут, но это про подумать все-таки», - рассказал он.
Ранее заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский перед премьерой своего спектакля «Диалоги с ласками» рассказал специальному корреспонденту НСН, что хотел бы повысить гонорар артистам своего театра, однако для этого необходимо, чтобы спектакли собирали больше аудитории, а аренда площадки была более бюджетной.
