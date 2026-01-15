Пашаев и анекдот: Барщевский призвал ввести пожизненное лишение статуса адвоката
Михаил Барщевский заявил НСН, что в России лишение статуса адвоката максимум возможно на пять лет, на практике лишают на два или три года, затем человек восстанавливает свои права.
В России необходимо ввести пожизненное лишение статуса адвоката, если было совершено серьезное нарушение, заявил заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН.
«У нас лишение статуса адвоката максимум возможно на пять лет, а лишают на два или три года. Либо совершен поступок, который не требует лишения адвокатского статуса, либо статуса нужно лишать пожизненно. Если адвокат совершил мошеннические действия, например, сказал, что договорится с судьей за деньги, а потом просто взял деньги себе, я бы лишал адвоката статуса пожизненно. Если адвокат договорился сначала с одной стороной, потом с другой, его нужно лишать на десять лет. Пашаева, например, лишали статуса четыре раза, он это право восстанавливал. Это уже просто ходячий анекдот», - отметил он.
При этом он призвал разделять ошибки и сознательные нарушения.
«С другой стороны, цепляться по мелочам не надо, адвокат – это сложная профессия. Но ошибка и сознательное нарушение адвокатской этики – это разные вещи», - добавил собеседник НСН.
Бывшему адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества, сообщается в материалах уголовного дела, которые объявил судья Московского гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении меры пресечения.
Других подробностей не сообщается. Против Пашаева уже расследуется дело о мошенничестве. По мнению следствия, он убедил Алексея Блиновского и его супругу, блогера Елену Блиновскую, что освободит их от уголовной ответственности, передает «Радиоточка НСН».
