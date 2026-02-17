20.02.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сколько можно работать: Ожидать ли новую пенсионную реформу в 2026 году?»



По данным Социального фонда на январь 2026 года, в Москве числится более полумиллиона работающих пенсионеров, в Подмосковье — более 400 тысяч, в Санкт-Петербурге — свыше 300 тысяч.

С 1 января 2026 года пенсии работающих пенсионеров были проиндексированы наравне с выплатами неработающих — на 7,6%, с августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет.

Как говорят эксперты по найму, сегодня российские пенсионеры стали чаще искать работу, так как на пенсии становится скучно. Сейчас в Москве они получают в среднем 50-70 тысяч рублей в месяц. По словам работодателей, взрослые сотрудники эмоционально более устойчивы. Ярким примером является трудоустройство пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья в магазине и творческой инклюзивной мастерской «Добрые Подарки» проекта АНО «Бабушкин Клубок».



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Будет ли меняться пенсионный возраст в 2026 году?

На сколько повысились пенсии в 2026 году?

На какие профессии могут претендовать пенсионеры и лица с ОВЗ?

Насколько охотно работодатели нанимают сегодня пенсионеров?

Какие сегодня существуют программы социальной адаптации и проблемы трудоустройства одиноких пенсионеров и лиц с ОВЗ?

Сколько трудоустроено пенсионеров благодаря инклюзивной мастерской «Добрые подарки»?



Участники пресс-конференции:

Участники пресс-конференции: Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб;

Специалист по PR-сопровождению "Москва - добрый город" Бутырин Дмитрий;

Руководитель АНО «Бабушкин Клубок» Ольга Копытова;﻿

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

