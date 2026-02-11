13.02.2026 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цена любви: Сколько стоит свидание и что дарить на День святого Валентина».

День святого Валентина с начала 90-х встречали как яркий романтический праздник, но в последнее время его всё чаще пытаются или отменить, или переименовать.

Так в Госдуме считают, что вместо Дня влюбленных нужно отмечать День любви или День плюшевой игрушки. В прошлом году законодатели заявляли, что атрибутика праздника провоцирует ранние половые контакты, чуждые русской культуре проявления чувств и потребительское поведение.

Несмотря на запреты, люди стремятся отметить уже прижившийся праздник, ведь для многих это повод рассказать о любви своим близким и подарить им подарки. В 2026-м году День святого Валентина будет праздновать треть россиян. Особенно популярность сохраняется среди молодежи, которая стремится выражать чувства, не обращая внимание на религиозный подтекст праздника. Об интересе говорят и другие факты: бронирование в ресторанах на День святого Валентина значительно увеличилось. Бизнес также поддерживает обычай несмотря на критику, потому что это выгодный коммерческий праздник.

Участники пресс-конференции ответят наследующие вопросы:

Почему День святого Валентина так часто подвергается критике и запрету?

Как много людей 14 февраля знакомятся в интернете?

Какие подарки чаще всего дарят в день влюбленных?

Как много людей сегодня ходят на свидания?

На сколько важно обращать внимание при знакомстве на знак зодиака?

В 2026 году какие знаки зодиака точно не будут одиноки и найдут свою любовь?

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;

член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ Алексей Никонов;

психолог-сексолог Яна Булаева;

астролог Мария Ефремова.

Приглашены к участию:

генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.

