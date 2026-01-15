Барщевский назвал «странным» решение Верховного суда по делу Долиной

Если сделка заключена под влиянием заблуждения, обмана или угрозы, то она признается недействительной, а стороны возвращаются в первоначальное положение, заявил заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН.

«Пока шло дело Ларисы Долиной, я к этому отношения не имел, особых подробностей не знаю. Я собираюсь в течение месяца собрать все документы из открытых источников, посмотреть, что произошло. До решения Верховного суда маятник пошел в одну сторону, а после будет чрезмерный обратный эффект. Эта ситуация известна еще со времен Древнего Рима. Если сделка заключена под влиянием заблуждения, обмана или угрозы, то она признается недействительной, а стороны возвращаются в первоначальное положение. В данном случае Верховный суд принял необычное решение, так как такую сделку признал действительной», - отметил он.

В этом году мошенники стали использовать многоступенчатые схемы отъема денег у граждан. Громкой историей такого плана стало дело певицы Ларисы Долиной, которая, по ее утверждению, под влиянием мошенников продала свою элитную квартиру в Москве. Сначала ей удалось вернуть свое имущество через суд. Позднее Верховный суд РФ вернул покупательнице Полине Лурье право собственности на купленную у Ларисы Долиной квартиру.

Михаил Барщевский в конце декабря ушёл с должности полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном и Верховном судах. СМИ связали это со скандальным делом Ларисы Долиной, адвокат которой работает в коллегии «Барщевский и партнеры». Однако сам Барщевский объяснил уход с поста достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.

