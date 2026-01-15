«Адвокатов нет»: Барщевский заявил о кризисе юридического образования в России
Хороший адвокат – это большая редкость сегодня, профессионалов просто не готовят, а «выдают дипломы», заявил НСН Михаил Барщевский.
В Москве всего четыре вуза, которые готовят профессиональных юристов, а не просто выдают дипломы, заявил заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН.
«Когда я еще был действующим адвокатом до 2001 года, юристов было не так много. Тогда еще доминировали люди, которые получили хорошее юридическое образование. В Советском Союзе было 52 вуза, которые готовили юристов, сегодня в России больше 600 вузов, которые выдают такие дипломы. Осталось несколько хороших вузов, в Москве их, например, четыре. У нас каждый год в стране выпускается до 300 тысяч юристов. А где взять преподавателей? А кому нужен этот миллион юристов, который мы выпускаем за три года, грубо говоря? Поэтому это не могло не сказать и на адвокатуре. Количество грамотных адвокатов катастрофически маленькое. Хороший адвокат – это большая редкость сегодня», - рассказал он.
Заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН рассказал, чем планирует заниматься после ухода с должности представителя правительства в Конституционном и Верховном судах.
