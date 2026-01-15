Барщевский назвал «бредом» связь его отставки с делом Долиной

Заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский в пресс-центре НСН заявил, что оставил пост полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном и Верховном судах исключительно из-за возраста.

«Я никакого отношения к делу Долиной не имел, не имею. Один из политологов сказал, что моя отставка связана с делом Долиной, это бред сивой кобылы. Это все равно, что сказать, что отставка связана с захватом Мадуро, это равнозначный бред. По закону госслужба возможна до 70 лет, 27 декабря мне исполнилось 70 лет. Об этом впервые я сказал еще в апреле. Мария Пухова, которая выступает в этом деле адвокатом Долиной, не являлась моим сотрудником до первого января. Я точно знаю, что она очень умело воспользовалась ошибкой другой стороны. Затем буду изучать материалы дела детальнее», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что Долина не нарушала никаких требований, якобы отказываясь съехать из квартиры.

«Решение по делу Долиной состоялось 25 декабря, она по закону может исполнить его в течение пяти рабочих дней – 15 января. 5 января Долина освободила квартиру и предложила ключи, но Лурье не было в Москве. Все остальное – это чистой воды черный пиар со стороны Лурье», - добавил он.

Михаил Барщевский в конце декабря ушёл с должности полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном и Верховном судах. СМИ связали это со скандальным делом Ларисы Долиной, адвокат которой работает в коллегии «Барщевский и партнеры». Однако сам Барщевский объяснил уход с поста достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.

