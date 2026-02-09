11.02.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Полтора триллиона долгов и полмиллиона банкротов. Как выбраться из долговой ямы»

Российский рынок просроченной задолженности достиг нового рекордного уровня. В 2025 году коллекторские компании приобрели портфели долгов МФО на сумму 113,4 миллиарда рублей — это самый высокий показатель за последние три года. Эти данные свидетельствуют о заметном росте интереса к этому сегменту: по сравнению с 2024 годом объем покупок увеличился на 27,4%, а относительно 2023-го — почти на 60%. Также в 2025 году суды признали несостоятельными (банкротами) 568 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей — это рекорд за всю историю закона и рост на 31,5% к 2024 году. Просрочка россиян по потребительским кредитам достигла максимальных 1,65 трлн рублей — за прошлый год она выросла почти на треть, следует из данных Центробанка.

Участники пресс-конференции ответят наследующие вопросы:

Как много граждан сегодня имеют на руках более одного кредита?

Как сегодня коллекторы возвращают «проблемные долги»?

Сколько денег было списано из-за банкротства граждан?

Каков прогноз по процедуре банкротства, будет ли их больше?

Каковы последствия для экономики из-за массовых просрочек?

Как сегодня гражданам выйти из «долговой ямы»?

Почему граждане имея долги, набирают все новые кредиты?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин;

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Экономист, финансовый консультант, основатель консалтингового агентства «Финансы.Легко!», член Ассоцииации предпринимателей и управленцев Светлана Алейникова;

Клинический психолог Мария Вольная;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

