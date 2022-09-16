Международных разработок в России не будет: ждать ли дефицита лекарств?

Россия ввела санкции против 41 гражданина Австралии

Первый заместитель главреда «Комсомольской правды», шеф-редактор и издатель сайта Олеся Носова стала главным редактором газеты

Борис Титов покидает пост бизнес-омбудсмена

В ближайшее время в силу вступит договоренность об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях

Депутаты предложили ввести административную ответственность за демонстрацию карт без Крыма и Курил

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