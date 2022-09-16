19.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная рынку лекарств.
19.09.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Международных разработок в России не будет: ждать ли дефицита лекарств?»
После пандемии российская медицина попала под удар санкций. Врачи жалуются на нехватку лекарств и низкую доступность помощи. К тому же, на днях в СМИ разнеслась информация о том, что международные фармкомпании остановили разработки в России и якобы больные останутся без 300 наименований лекарств. Также россияне стали жаловаться на горячую линию Всероссийского союза пациентов (ВСП) на проблемы с получением бесплатных лекарств, так как с 1 сентября аптеки перестали фиксировать обращения по отсроченному обслуживанию льготных рецептов. Еще одно глобальное изменение в отрасли фармы произойдет 1 марта 2023 года, когда в Москве, Московской и Белгородской областях начнется эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов: Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- С какими сложностями сталкивается рынок фармы сегодня?
- Существует ли дефицит лекарств сегодня?
- Какие лекарства пользуются наибольшим спросом?
- Как отразилось нововведение по отсроченному обслуживанию льготных лекарств на пациентах?
- Какие законодательные инициативы будут рассмотрены в ближайшее время в отношении здоровья граждан России?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный;
- Директор СРО "Ассоциация независимых аптек", глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова;
- Глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8