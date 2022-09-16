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Анонс

Международных разработок в России не будет: ждать ли дефицита лекарств?

Информация

Начало конференции

11:00

19 сентября 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

19.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная рынку лекарств.

19.09.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Международных разработок в России не будет: ждать ли дефицита лекарств?»

После пандемии российская медицина попала под удар санкций. Врачи жалуются на нехватку лекарств и низкую доступность помощи. К тому же, на днях в СМИ разнеслась информация о том, что международные фармкомпании остановили разработки в России и якобы больные останутся без 300 наименований лекарств. Также россияне стали жаловаться на горячую линию Всероссийского союза пациентов (ВСП) на проблемы с получением бесплатных лекарств, так как с 1 сентября аптеки перестали фиксировать обращения по отсроченному обслуживанию льготных рецептов. Еще одно глобальное изменение в отрасли фармы произойдет 1 марта 2023 года, когда в Москве, Московской и Белгородской областях начнется эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов: Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • С какими сложностями сталкивается рынок фармы сегодня?
  • Существует ли дефицит лекарств сегодня?
  • Какие лекарства пользуются наибольшим спросом?
  • Как отразилось нововведение по отсроченному обслуживанию льготных лекарств на пациентах?
  • Какие законодательные инициативы будут рассмотрены в ближайшее время в отношении здоровья граждан России?

Участники пресс-конференции:

  • Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный;
  • Директор СРО "Ассоциация независимых аптек", глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова;
  • Глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости
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