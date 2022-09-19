В России предложили заключать длинные контракты с фармкомпаниями Запада

«Пример из 2019 года: в апреле врачи и пациенты начали сообщать, что скоропомощной препарат «Преднизолон» начал исчезать. В июле Минздрав заявил, что потребность рынка в 2 млн упаковок, и 2 млн производится. Аптеки уже через день отвечают, что у них «преднизолона» нет. И только в октябре Минздрав отчитался, что разобрался: 2 млн потребность, а на рынке 1,6 млн, и нужно произвести еще. Это что, государственное управление?» - сказал Саверский.

По его словам, необходимо выяснить потребность населения в лекарствах и сформировать госзаказ на необходимые препараты.

«У меня предложения в связи с этим следующие: выяснить потребность населения в лекарствах, мы ее до сих пор не знаем. Сформировать госзаказ на те препараты – около 200 - которые определяют демографию России. В их отношении сформировать государственный заказ и длинные контракты на три и более лет. Это прекрасное решение! Тогда фармкомпании будут нам что-то должны. А на краткосрочных контрактах возникает вопрос: вот уйдет производитель из России, и где обязательства? Я предлагаю заключить с ними контрактами, и тогда у них на Западе появится реальный повод говорить: мы не можем уйти, у нас есть обязательства. Так давайте их обяжем, чтобы они уж точно не ушли», - резюмировал Саверский.

Ранее глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН отмечал, что доступность лекарственных препаратов в России для граждан ухудшилась, некоторых нет в госреестре, а соответственно и в обороте.

