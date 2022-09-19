«Не бегать с протянутой рукой»: В Госдуму внесут законопроект о лекарственном страховании
Если человек не является льготником, то ему крайне сложно собрать средства на жизненно необходимый препарат, отметил в эфире НСН Алексей Куринный.
Законопроект о лекарственном страховании будет внесен в Госдуму, государство должно обеспечивать граждан лекарствами бесплатно либо за символическую плату, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«Это глобальная проблема. Соответствующий законопроект, вводящий в России лекарственное страхование, лично мной будет внесен. Проблема, действительно, назрела. Большинство развитых стран сегодня этот механизм использует. Если есть препарат и он помогает, то государство обеспечивает человека этим лекарством бесплатно либо за символическую плату. Люди нескольких категорий сейчас регулярно попадают: не являются льготниками, инвалидами – для них проблема неразрешимая: собирают деньги смсками, оспаривают в судах, через судебных приставов добывают это лекарство. Цена вопроса – порядка 600 миллиардов рублей, вполне доступная для Российской Федерации сегодня», - сказал Куринный.
В свою очередь глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН отметил, что лекарственное страхование необходимо включать в ОМС, чтобы пациент не бегал в поисках лекарства, которое спасает ему жизнь.
«Надо переходить от лекарственного обеспечения по льготам к лекарственному обеспечению по стандартам: вводить лекарственное страхование, включать в ОМС. Пациент не должен бегать с протянутой рукой в поисках лекарства, которое спасает ему жизнь», - резюмировал Саверский.
Ранее Александр Саверский в пресс-центре НСН отмечал, что доступность лекарственных препаратов в России для граждан ухудшилась, некоторых нет в госреестре, а соответственно и в обороте.
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