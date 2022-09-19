Депутат Куринный призвал контролировать госзаказы лекарственных препаратов

Стратегическое направление является одним из важнейших направлений госполитики, отметил в эфире НСН депутат Алексей Куринный. 

При государственном заказе лекарственных препаратов необходим стратегический контроль и планирование, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.

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«Стратегическое направление – действительно, одно из направлений государственной политики, даже если государство не является заказчиком. На госзаказы приходится, наверное, треть аптечного рынка, но остальное контролировать необходимо: стратегически смотреть, что, где и когда потребуется, чтобы понимать, где возникают риски, чтобы вовремя реагировать – не через месяц-два и не через полгода. Последние события только усиливают необходимость подобного стратегического контроля и планирования», - сказал Куринный.

Ранее глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН отмечал, что властям России необходимо выяснить потребности населения и сформировать госзаказ на лекарственные препараты.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЛекарстваРоссия
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