«Локальные перебои»: В Ассоциации независимых аптек отвергли дефицит лекарств
Доставка иностранных препаратов до российских складов и аптек стала гораздо дороже, отметила в эфире НСН Виктория Преснякова.
На российском фармацевтическом рынке наблюдаются локальные перебои с поставками лекарств, однако в стране есть аналоги, которые могут заменить отсутствующие иностранные позиции, рассказала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
«Прежде всего, сложности с логистическими цепочками: проход препарата от зарубежного производителя до складов и аптеки удлинился, стал дороже. Это не перебои, но на рынке всегда есть около десятка препаратов, которые отсутствуют в определенный момент времени. Это значит, что препарат либо нарабатывается в это время отечественными производителями, либо идет из-за рубежа и он будет… Дефицита мы не видим. Локальные перебои бывают, но у нас есть препараты, которые могут заменить отсутствующие позиции. Мы не оставляем пациентов без препаратов», - сказала Преснякова.
По ее словам, фармацевтический рынок на сегодняшний день до сих пор переживает последствия зимнего ажиотажного спроса. Преснякова отметила, что сейчас продажи уже упали, а цены стабилизировались.
«Мы еще переживаем последствия ажиотажного спроса, который был у нас зимой, когда аптеки столкнулись с дефицитом из-за того, что население закупало огромное количество лекарств от хронических заболеваний – кто-то на полгода, кто-то на год. Сейчас продажи упали. За июль мы фиксировали уже снижение продаж в аптеках. Цены тоже стабилизировались – первое время их лихорадило, аптекам даже приходилась снижать наценку… Говорить, что у аптек на этом фоне выросла выручка, мы не можем. Аптеки в свое время закупили много препаратов от ковида, и они остались невостребованными – только сейчас пошла волна продаж. Сейчас все стабилизировалось, мы никакого дефицита не ждем», - резюмировала Преснякова.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН отмечал, что иностранные фармкомпании не приостанавливают поставку лекарств на российский рынок и придерживаются гуманитарной точки зрения, однако есть сложности в части логистики и доставки.
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