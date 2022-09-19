В Лиге защитников пациентов заявили об ухудшении доступности лекарств

«Доступность препарата складывается из двух частей: физическая – когда лекарства вообще нет, и экономическая, когда ты его не можешь купить. По итогам моего опроса в соцсетях в допандемийном 2019 году, 83% считали, что лекарства либо недоступны вообще, либо что они плохо доступны. В апреле 2022 года ситуация была нормальная, а 10 дней назад (9 сентября прим. НСН) я повторил опрос, и мне прислали наименования 79 препаратов, 10 из которых оказались в «дистанционке», а остальные нет. Я посмотрел госреестр лекарственных средств и выяснил, что 30 препаратов, которые ищут люди, фактически нет на рынке – их нет в реестре, а значит, их не может быть в обороте. Из них где-то 10 – это лекарства для щитовидной железы, и фактически кроме эутирокса и L-тироксина ничего нет, и очень много жалоб, что они действуют плохо или не действуют вообще», - сказал Саверский.

По его словам, некоторые препараты есть в госреестре, однако отсутствуют в дистанционных аптеках.

«Ряд препаратов есть в госреестре лекарственных средств, но их нет в дистанционных аптеках. Причем 8 из них – из перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов. Это вообще очень странно. Специалисты оценят – может быть, что-то в глухой рецептуре типа феназепама… Но далеко не все», - резюмировал Саверский.

Ранее директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН отмечала, что на российском фармацевтическом рынке наблюдаются локальные перебои с поставками лекарств, однако в стране есть аналоги, которые могут заменить отсутствующие иностранные позиции.

