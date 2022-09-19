Дешевых не осталось: Названы причины роста цен на лекарства
Рост цен на жизненно необходимые препараты произошел на 4% за последний год, однако на другие позиции он несколько выше, отметил в эфире НСН депутат Госдумы Алексей Куринный.
Государство контролирует максимальные цены на большую часть жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, однако совсем не контролирует стоимость медицинских изделий и медтехники, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«Государство контролирует максимальные цены и надбавки на большую часть жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Их разрешили сейчас пересматривать почаще. В рамках этих надбавок, подконтрольных ФАС, цена контролируется. Рост цен на ЖНВЛП, если не ошибаюсь, на 4% произошел за последний год. На препараты, которые не входят в список, рост был больше – 6-7%. И, к сожалению, не контролируется стоимость медицинских изделий и медицинской техники», - сказал Куринный.
В свою очередь глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН рассказал, что из-за того, что государство контролирует цены, с рынка стали «вымываться» дешевые препараты.
«Есть такой эффект с жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами. Из-за того, что государство контролирует цены, с рынка стали вымываться дешевые препараты. По данным DSM Group за июнь, у нас на рынке осталось всего 2% препаратов стоимостью ниже 50%. Вот это, я считаю, катастрофа. Семь-восемь лет назад их было порядка 30%. То есть мы сверху цены контролируем, крышкой прикрываем, а цена внутри растет», - объяснил Саверский.
Со своей стороны, директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН отметила, что цены на лекарственные препараты выросли меньше уровня инфляции.
«Производители невыгодно выпускать дешевые препараты, они стали нерентабельны. Если раньше они могли продавать их чуть ниже себестоимости за счет других препаратов, то сейчас это уже катастрофа. Низший ценовой сегмент ушел с рынка. Таблетки валерьянки не подорожали, но не производятся дешевые аналоги, и она теперь выше 100 рублей. Да и цены на все выросли – на субстанции, на расходные материалы, на логистику», - сказала Преснякова.
Ранее Алексей Куринный сообщал, что иностранные фармкомпании не приостанавливают поставку лекарств на российский рынок и придерживаются гуманитарной точки зрения, однако есть сложности в части логистики и доставки.
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