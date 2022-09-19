Дешевых не осталось: Названы причины роста цен на лекарства

Со своей стороны, директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН отметила, что цены на лекарственные препараты выросли меньше уровня инфляции.

«Производители невыгодно выпускать дешевые препараты, они стали нерентабельны. Если раньше они могли продавать их чуть ниже себестоимости за счет других препаратов, то сейчас это уже катастрофа. Низший ценовой сегмент ушел с рынка. Таблетки валерьянки не подорожали, но не производятся дешевые аналоги, и она теперь выше 100 рублей. Да и цены на все выросли – на субстанции, на расходные материалы, на логистику», - сказала Преснякова.

Ранее Алексей Куринный сообщал, что иностранные фармкомпании не приостанавливают поставку лекарств на российский рынок и придерживаются гуманитарной точки зрения, однако есть сложности в части логистики и доставки.

