«Зачем убрали?»: В Лиге врачей возмутились исключением препаратов из госреестра
В России не должны были убирать эффективные и безопасные препараты из госреестра, отметил в эфире НСН Александр Саверский.
Из-за исключения из государственного реестра лекарственных средств некоторых препаратов россияне лишились важных лекарств, а производители – возможности вернуться на рынок, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.
«В отношении государственного реестра лекарственных средств у меня уже давно возник вопрос: а зачем мы оттуда позволяем уйти нормальным препаратам, которые уже доказали свою эффективность и безопасность, и она не изменилась? Зачем мы их оттуда выключаем, если качество не изменилось? Вот сейчас если кто-то захочет из перечня 30 препаратов, которые я перечислил, привезти что-то из-за рубежа, это будет преступление. Зачем убирать из списка? Поставьте пометку, что в России не производится, и все видят, но человек может привезти… А сейчас мы людей лишаем лекарств, а производителей – возможности вернуться на рынок», - сказал Саверский.
Ранее Александр Саверский в пресс-центре НСН отмечал, что доступность лекарственных препаратов в России для граждан ухудшилась, некоторых нет в госреестре, а соответственно и в обороте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Песков: Любые претензии на территорию России получат должный ответ
- Путин проведет совещание с руководством Центробанка и правительства
- В Кремле не стали комментировать просьбу Пугачевой о признании иноагентом
- В Польше потребовали от Шольца объяснить слова о пересмотре границ
- Правительство направит около 1,3 млрд рублей на социальную инфраструктуру на Дальнем Востоке
- Минпромторг: В России достаточно вакцины от COVID-19
- Умер совершивший самый длительный полет в космос космонавт Валерий Поляков
- В Херсоне исключили возможность вторжения украинских войск
- Китай выразил протест США после заявления Байдена о помощи Тайваню
- СМИ: Вопросы контроля и проверки пунктов ТО предложили передать Росаккредитации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru