«Зачем убрали?»: В Лиге врачей возмутились исключением препаратов из госреестра

«В отношении государственного реестра лекарственных средств у меня уже давно возник вопрос: а зачем мы оттуда позволяем уйти нормальным препаратам, которые уже доказали свою эффективность и безопасность, и она не изменилась? Зачем мы их оттуда выключаем, если качество не изменилось? Вот сейчас если кто-то захочет из перечня 30 препаратов, которые я перечислил, привезти что-то из-за рубежа, это будет преступление. Зачем убирать из списка? Поставьте пометку, что в России не производится, и все видят, но человек может привезти… А сейчас мы людей лишаем лекарств, а производителей – возможности вернуться на рынок», - сказал Саверский.

Ранее Александр Саверский в пресс-центре НСН отмечал, что доступность лекарственных препаратов в России для граждан ухудшилась, некоторых нет в госреестре, а соответственно и в обороте.

