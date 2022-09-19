Куринный анонсировал онлайн-продажу льготных лекарств

«Из ожидаемых изменений – это, конечно, введение электронной или дистанционной продажи рецептурных лекарственных препаратов. Законопроект принят в первом чтении, в трех регионах предварительно. Хотя есть желание расширить этот круг. На ближайшую трехлетку предлагается провести этот эксперимент. По большому счету такой вопрос уже назрел давно. Соответствующая информационная и электронная база подготовлена лучше всего в Московской области, Москве и Белгородской области. Именно они первыми должны будут реализовывать этот вариант. Пока в законопроекте нет льготных лекарственных препаратов. Я лично внес соответствующую поправку, чтобы эта категория была учтена. Это как раз самая нуждающаяся в лекарствах категория граждан и исключать их из действия законопроекта неправильно», - сказал Куринный.

Так, эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Московской и Белгородской областях начнется с 1 марта 2023 года.

