«Сложный процесс»: Куринный об импорте лекарств в Россию

«Ни одна из иностранных фармкомпаний не заявила о приостановке поставок в РФ лекарственных препаратов, все придерживаются гуманитарной точки зрения о том, что лекарства не могут быть предметом шантажа, давления на страну. Угрозы непоставок как таковой нет, но есть сложности в части логистики, доставки, поскольку крупные логистические компании не делают разницы между другими товарами и лекарствами. Большие контейнеры, в которые были загружены лекарства, были остановлены на границе, как и контейнеры с остальными товарами… Идет сложный процесс организации новых путей доставки. Это, возможно, отразится на стоимости лекарственных препаратов», - сказал Куринный.

П его словам, правительство России уже предпринимает меры, которые позволят уменьшить риски отсутствия лекарств на рынке.

«Приняты меры и правительством: специальным постановлением создана комиссия, которая определяет риск возникновения дефектуры. Соответственно, уже вводятся меры, которые позволят уменьшить соответствующие риски отсутствия лекарств на рынке РФ, включая возможность своеобразного параллельного импорта в упаковках иностранных производителей, включая поблажки в части регистрации иностранных лекарственных препаратов в России и сокращения этих сроков. Думаю, возможны и дополнительные меры», - добавил Куринный.

Ранее директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новые препараты будут поступать в Россию без перебоев, несмотря на приостановку клинических исследований.

