«Сложный процесс»: Куринный об импорте лекарств в Россию
Идет непростой процесс организации новых путей доставки лекарств, что может отразиться на их стоимости, отметил в эфире НСН Алексей Куринный.
Иностранные фармкомпании не приостанавливают поставку лекарств на российский рынок и придерживаются гуманитарной точки зрения, однако есть сложности в части логистики и доставки, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«Ни одна из иностранных фармкомпаний не заявила о приостановке поставок в РФ лекарственных препаратов, все придерживаются гуманитарной точки зрения о том, что лекарства не могут быть предметом шантажа, давления на страну. Угрозы непоставок как таковой нет, но есть сложности в части логистики, доставки, поскольку крупные логистические компании не делают разницы между другими товарами и лекарствами. Большие контейнеры, в которые были загружены лекарства, были остановлены на границе, как и контейнеры с остальными товарами… Идет сложный процесс организации новых путей доставки. Это, возможно, отразится на стоимости лекарственных препаратов», - сказал Куринный.
П его словам, правительство России уже предпринимает меры, которые позволят уменьшить риски отсутствия лекарств на рынке.
«Приняты меры и правительством: специальным постановлением создана комиссия, которая определяет риск возникновения дефектуры. Соответственно, уже вводятся меры, которые позволят уменьшить соответствующие риски отсутствия лекарств на рынке РФ, включая возможность своеобразного параллельного импорта в упаковках иностранных производителей, включая поблажки в части регистрации иностранных лекарственных препаратов в России и сокращения этих сроков. Думаю, возможны и дополнительные меры», - добавил Куринный.
Ранее директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новые препараты будут поступать в Россию без перебоев, несмотря на приостановку клинических исследований.
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