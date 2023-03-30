31.03.2023 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Махнуть на майские и не только: Где и за сколько россияне отдохнут в 2023 году?»
Впервые в своей истории Египет вводит для туристов 5-летнюю визу, а также расширяет список стран, туристам из которых будет доступна туристическая виза по прибытии. И это — на фоне новостей о спаде турпотока из России в Египет на 40%, как сообщают СМИ.
Расширяется и география возможностей для российских путешественников: в этом году российские авиакомпании обещали открыть рейсы в Мьянму, Вьетнам, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР, сообщили в Росавиации.
Возобновление выдачи разных типов виз в Китай россияне встретили ажиотажным спросом: в Москве и Санкт-Петербурге свободные слоты на подачу документов закончились всего за пару дней, и теперь обратиться за визой можно разве что в конце апреля.
Отечественные авиакомпании рассчитывают и на активизацию внутреннего туризма: в летнем расписании 2023 года планируется увеличить количество рейсов по России в два раза. Эксперты сообщают, что летний отдых на курортах Сочи в 2023 году подорожает в среднем на 30%. В частности, уже выросли цены на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях. Например, отдых в Сочи на двоих на десять дней будет стоить столько же, сколько отдых в Турции или Египте.
Участники пресс-конференции:
- Сергей Колесников вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России;
- Евгений Данилович управляющий директор группы компаний «Слетать.ру»;
- Светлана Гончарова заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Куда россияне могут поехать на майские праздники без оформления виз?
- Что выбирают туристы для отдыха на майских праздниках в 2023 году?
- Какова глубина продаж туров/бронирований отелей на майские?
- Какой спрос на круизы ожидается в отрасли в этом году по сравнению с 2022?
- Какие направления для отдыха на майские самые бюджетные?
- Когда появятся туры в Китай?
- Можно ли сегодня отдыхать в Европе?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8