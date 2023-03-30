31.03.2023 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Махнуть на майские и не только: Где и за сколько россияне отдохнут в 2023 году?»

Впервые в своей истории Египет вводит для туристов 5-летнюю визу, а также расширяет список стран, туристам из которых будет доступна туристическая виза по прибытии. И это — на фоне новостей о спаде турпотока из России в Египет на 40%, как сообщают СМИ.

Расширяется и география возможностей для российских путешественников: в этом году российские авиакомпании обещали открыть рейсы в Мьянму, Вьетнам, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР, сообщили в Росавиации.

Возобновление выдачи разных типов виз в Китай россияне встретили ажиотажным спросом: в Москве и Санкт-Петербурге свободные слоты на подачу документов закончились всего за пару дней, и теперь обратиться за визой можно разве что в конце апреля.

Отечественные авиакомпании рассчитывают и на активизацию внутреннего туризма: в летнем расписании 2023 года планируется увеличить количество рейсов по России в два раза. Эксперты сообщают, что летний отдых на курортах Сочи в 2023 году подорожает в среднем на 30%. В частности, уже выросли цены на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях. Например, отдых в Сочи на двоих на десять дней будет стоить столько же, сколько отдых в Турции или Египте.

Участники пресс-конференции:

Сергей Колесников вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России;

вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России; Евгений Данилович управляющий директор группы компаний «Слетать.ру»;

управляющий директор группы компаний «Слетать.ру»; Светлана Гончарова заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Куда россияне могут поехать на майские праздники без оформления виз?

Что выбирают туристы для отдыха на майских праздниках в 2023 году?

Какова глубина продаж туров/бронирований отелей на майские?

Какой спрос на круизы ожидается в отрасли в этом году по сравнению с 2022?

Какие направления для отдыха на майские самые бюджетные?

Когда появятся туры в Китай?

Можно ли сегодня отдыхать в Европе?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

