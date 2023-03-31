«Сейчас дешевле»: Российских туристов призвали не рассчитывать на «горящие» туры

Рассчитывать на «горящие путевки» сегодня не стоит, заявил управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в пресс-центре НСН.

«Если вы обладаете достаточной суммой денег и готовы её потратить, я рекомендую вам сделать это сейчас, когда вы определились, что хотите в путешествие. Потому что уровень прогнозирования – что произойдет в ближайшие 2-3 недели – очень низкий. Вы можете сейчас купить выгодное путешествие, можете – через 2 недели. Но если раньше ты мог подождать и купить «горящую путевку», то это потому, что раньше количество авиации, количество направлений было астрономическим. Сейчас ситуация в корне поменялась, так что не рекомендую никому откладывать покупку тура на последний момент. Покупать билеты авиа и ж/д заранее сейчас дешевле, чем в последний момент», - объяснил он.

Цены на речные круизы выросли на 7% из-за стоимости продуктов питания и экскурсий, заявила ранее заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

