«Турция, Египет, ОАЭ»: Куда россияне отправятся на майские праздники

Россияне выбирают для отдыха в мае Турцию, внутренние направления и Египет, заявил управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в пресс-центре НСН.

«Если сравнивать нынешний год с прошлым, то у нас объем продаж на майские праздники вырос более чем в 1,5 раза. Один из ключевых факторов – то, что стало больше доступных направлений. После землетрясений в Турции объем продаж в эту страну у нас сократился, но она по-прежнему занимает первое место – это примерно 30%. На втором месте у нас Россия (24%), и это рост в 1,5 раза. И мы всё-таки видим, что «глубина» бронирований на майские праздники у нас растёт – сейчас он 50-54 дней для броней на майские праздники, в январе глубина была в два раза меньше. На третьем месте после России у нас Египет (20%) , затем идёт ОАЭ – порядка 15%. Таиланд, Маврикий, Мальдивы и Абхазия – это уже небольшие объемы. Китай открылся, но обширной полётной программы в Китай пока нет», - рассказал он.

Россияне не спешат бронировать отели на майские праздники, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в пресс-центре НСН.

