Цены на речные круизы выросли на 7%
Средняя цена путешествия обойдется в 6 тысяч рублей в день на одного человека, рассказала заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.
Цены на речные круизы выросли на 7% из-за стоимости продуктов питания и экскурсий, заявила заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.
«Что касается цен, старт продаж на этот год был летом 2022 года, и тогда мы начинали с тарифами прошлого года. Но цены сейчас растут: повысилась, в том числе, стоимость продуктов питания, у нас работают рестораны. Также значительно повысились цены на экскурсионное обслуживание, транспортная составляющая повысилась, это часть входит в большинство наших пакетов. Для нас себестоимость выросла, и цены на круизы выросли в среднем на 7%. Цена варьируется очень сильно. Цена в среднем 6 тысяч рублей в день на человека, включая полностью весь пакет: трехразовое питание, экскурсии, развлекательная программа», - отметила она.
Гончарова также рассказала, что на майские праздники в этом году запускается большее число теплоходов.
«На майские праздники в этом году запускается больше теплоходов. Запускаются они в разных городах региона. В основном начало навигации приурочено к началу майских праздников. Это Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Казань и, конечно же, Москва. В Москве в этом году на первые майские праздники уже выставлены 16 круизов, их осуществят 14 теплоходов», - добавила она.
Отрасли не хватает программы кешбэка, которая оживляла рынок, заявила заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.
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