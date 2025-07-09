10.07.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Чума 21 века – ожирение: Как остановить угрозу, которая может стать национальной катастрофой»

По данным Минздрава, в 2025 году почти четверть россиян страдает от ожирения — распространенность этой проблемы со здоровьем составляет 24,6% среди взрослого населения. По статистике, каждый восьмой человек на планете страдает от ожирения. В России таких пациентов почти 40 млн.

Одной из причин «чумы XXI века» ученые и врачи считают неправильное питание и нарушение пищевого поведения, в частности неудержимую любовь к сладкому. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, россияне потребляют сахара в пять раз больше положенной нормы, а соли почти в 4 раза. Как говорят аналитики, в последнее время россияне все чаще заменяют цветы в подарке на сладости, например, бенто-тортами и дубайским шоколадом.

Участники пресс-конференции:

зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов;

врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина;

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как много людей сегодня страдают от лишнего веса?

Как необходимо правильно менять рацион питания?

Какую работу проводит государство для борьбы с ожирением?

Как часто сегодня делают липосакцию?

Насколько опасно делать липосакцию при ожирении?

Сколько сладкого можно употреблять в день и в какое время?

Действительно ли ожирение можно сравнивать по опасности с онкологией?

Кто чаще страдает избыточным весом и ожирением: мужчины или женщины?

Как много детей сегодня страдают от ожирения?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



