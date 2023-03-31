Названы самые бюджеты направления отдыха на майские
Управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович сравнил стоимость российских и зарубежных направлений.
Российские направления бюджетнее для туристов, но надо учитывать различия в системах питания, заявил управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в пресс-центре НСН.
«Самые бюджетные направления – это Россия и Абхазия. В России средняя продолжительность отдыха на праздники 6 дней, на двоих взрослых стоит порядка 60 тысяч рублей. В Абхазии это 50 тысяч рублей. Единственный нюанс при сравнении цен на отдых в России и за границей – это питание: в России в сумму входят чаще всего только завтраки, за границей же берут all inclusive. Это нужно учитывать, а так, конечно, Россия сильно бюджетнее», - отметил он.
Россияне не спешат бронировать отели на майские праздники, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru