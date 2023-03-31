«Больше теплоходов!»: В отрасли рассказали о спросе на речные круизы

Спрос на речные круизы в этом году держится на уровне предыдущего, заявила заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

«Спрос на речные круизы в этом году держится на том же уровне, что и в прошлый за этот же период. Но туристические круизные компании выставили на рынок больше теплоходов, чем в том году, поэтому загрузка сейчас ниже: больше теплоходов – больше круизных мест. В 2022 году компании остановили около 20% работающего флота. В этом году тоже не весь флот выведен. Есть компании, которые раньше ориентировались только на иностранных туристов, они не вывели свой полностью - одна вообще не вывела свой флот, другая вывела не полностью, в этом году это около 10% не выведенного флота», - отметила она.

Российские направления бюджетнее для туристов, но надо учитывать различия в системах питания, заявил ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в пресс-центре НСН.

