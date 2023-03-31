«Без иностранных туристов и запчастей»: Санкции повысили цены на круизы в России

Заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН рассказала, как на отрасли сказались антироссийские санкции.

«В первую очередь, на нашей отрасли сказалось отсутствие иностранных туристов. До сих пор не удалось восстановить объем перевезенных туристов, которые отмечался до пандемии. Также подорожали продукты питания. Были определенные проблемы с запчастями… Их удалось решить, но пришлось приложить определенные усилия. Снабжение теплохода посудой, постельным бельем, ремонты в каютах – повышение цены на все такие поставки для нас является значительным увеличением финансовой нагрузки», - рассказала она.

Цены на речные круизы выросли на 7% из-за стоимости продуктов питания и экскурсий, отметила ранее заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

