11.07.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасная Лабубу и куклы с диабетом: Появится ли в России закон о «правильных» игрушках».
Пока одни коллекционируют плюшевых Лабубу с глазами по пять рублей и улыбкой Чеширского кота, другие уже переходят на новую волну пугающих вещей — игрушек под названием Фагглеры (забавные и уродливые монстры), а также Вакуку (беззубые милые монстрики). Кто-то ищет сакральный смысл, а бизнес делает в это время деньги. Популярные игрушки Лабубу в России стали стоить в пять раз дешевле по сравнению с прошлым месяцем. При этом спрос на них по-прежнему растёт — за тот же период он увеличился в семь раз.
А тем временем «Союзмультфильм» уже зарегистрировал бренд «Чебубу». Это смесь китайской игрушки и Чебурашки. А компания Mattel выпустила новую куклу Барби с диабетом первого типа в рамках линейки, которую начала развивать с 2019 года — именно тогда появились первые Барби с ограниченными физическими возможностями.
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая;
- Директор департамента аналитики Роскачества Василий Смирнов;
- Провокативный психолог Анна Баленко;
- Директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Можно ли продавать Лабубу на маркетплейсах?
- Сколько небезопасных игрушек сегодня на российском рынке?
- Где чаще всего родители покупают своим детям игрушки?
- Что показывают исследования по тестированию подобных игрушек?
- Как часто родители переживают за качество игрушек детей?
- Игрушки и культы – какая взаимосвязь?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8