11.07.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасная Лабубу и куклы с диабетом: Появится ли в России закон о «правильных» игрушках».

Пока одни коллекционируют плюшевых Лабубу с глазами по пять рублей и улыбкой Чеширского кота, другие уже переходят на новую волну пугающих вещей — игрушек под названием Фагглеры (забавные и уродливые монстры), а также Вакуку (беззубые милые монстрики). Кто-то ищет сакральный смысл, а бизнес делает в это время деньги. Популярные игрушки Лабубу в России стали стоить в пять раз дешевле по сравнению с прошлым месяцем. При этом спрос на них по-прежнему растёт — за тот же период он увеличился в семь раз.

А тем временем «Союзмультфильм» уже зарегистрировал бренд «Чебубу». Это смесь китайской игрушки и Чебурашки. А компания Mattel выпустила новую куклу Барби с диабетом первого типа в рамках линейки, которую начала развивать с 2019 года — именно тогда появились первые Барби с ограниченными физическими возможностями.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая;

Директор департамента аналитики Роскачества Василий Смирнов;

Провокативный психолог Анна Баленко;

Директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Можно ли продавать Лабубу на маркетплейсах?

Сколько небезопасных игрушек сегодня на российском рынке?

Где чаще всего родители покупают своим детям игрушки?

Что показывают исследования по тестированию подобных игрушек?

Как часто родители переживают за качество игрушек детей?

Игрушки и культы – какая взаимосвязь?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



