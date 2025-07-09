11.07.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Креативные индустрии: Чем удивит новый акселератор для творчества?»

Доля креативных индустрий в ВВП России составила четыре процента, или 7,5 триллиона рублей в денежном выражении, по сообщениям СМИ. При этом все большее значение приобретает так называемый культурный код, который дизайнеры, художники, модельеры, музыканты и режиссеры стараются вплести в свои продукты. Рынок рекламы и digital-маркетинга в России также лихорадит: спрос растёт, а кадров не хватает.

В связи с этим в Москве запускается новая инновационная программа развития для творческих специалистов – акселератор "МиГ", призванный решить проблему дефицита компетентных кадров в ключевых направлениях креативной индустрии.

В ходе пресс-конференции участники впервые презентуют программу акселератор «МиГ» и обсудят следующие вопросы:

Действительно ли сегодня не хватает артистов на сцене?

Как быстро сегодня развивается креативная индустрия в России?

Как быстро можно стать профессионалом в креативных индустриях?

Какие самые востребованные профессии в креативных индустриях?

Сколько выпускников креативных индустрий остаются в отрасли?

Какие средние заработные платы в креативных индустриях?

Участники пресс-конференции:

Бобунец Сергей - рок-музыкант, певец, гитарист, поэт, продюсер, главный эксперт Акселератора МИГ

рок-музыкант, певец, гитарист, поэт, продюсер, главный эксперт Акселератора МИГ Бачурин Илья - генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» руководитель проекта Акселератор МИГ

генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» руководитель проекта Акселератор МИГ Елена Капура - генеральные директор Академии АртМастерс

генеральные директор Академии АртМастерс Иван Печников - музыкант, продюсер, художественный руководитель Акселератора МИГ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

