11.07.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Креативные индустрии: Чем удивит новый акселератор для творчества?»
Доля креативных индустрий в ВВП России составила четыре процента, или 7,5 триллиона рублей в денежном выражении, по сообщениям СМИ. При этом все большее значение приобретает так называемый культурный код, который дизайнеры, художники, модельеры, музыканты и режиссеры стараются вплести в свои продукты. Рынок рекламы и digital-маркетинга в России также лихорадит: спрос растёт, а кадров не хватает.
В связи с этим в Москве запускается новая инновационная программа развития для творческих специалистов – акселератор "МиГ", призванный решить проблему дефицита компетентных кадров в ключевых направлениях креативной индустрии.
В ходе пресс-конференции участники впервые презентуют программу акселератор «МиГ» и обсудят следующие вопросы:
- Действительно ли сегодня не хватает артистов на сцене?
- Как быстро сегодня развивается креативная индустрия в России?
- Как быстро можно стать профессионалом в креативных индустриях?
- Какие самые востребованные профессии в креативных индустриях?
- Сколько выпускников креативных индустрий остаются в отрасли?
- Какие средние заработные платы в креативных индустриях?
Участники пресс-конференции:
- Бобунец Сергей - рок-музыкант, певец, гитарист, поэт, продюсер, главный эксперт Акселератора МИГ
- Бачурин Илья - генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» руководитель проекта Акселератор МИГ
- Елена Капура - генеральные директор Академии АртМастерс
- Иван Печников - музыкант, продюсер, художественный руководитель Акселератора МИГ.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8