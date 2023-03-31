«Стараются не выезжать»: Отельеры заявили об отсутствии «ажиотажа» на майские праздники
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников отметил, что раскупаются быстро только определенные категории отелей.
Россияне не спешат бронировать отели на майские праздники, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в пресс-центре НСН.
«Ажиотажа на майские нет. В этом году первые майские короче, чем в прошлом, и это тоже сказывается. Общая ситуация вокруг России тоже сказывается на клиентах. И сейчас такие короткие туры оказались не столь интересными, лишний раз народ старается не выезжать… Неопределенность, возможность изменения политической, экономической ситуации повлияли на подсознание туристов, которые думают: надо подождать. Наверное, что-то изменится ближе к делу, еще целый месяц. У нас ведь давно нет «глубины» продаж, ажиотаж только там, где ограниченное количество средств размещения. Например, в Дагестане, где хороших отелей уровня 4-5 звёзд мало, они раскупаются быстро, их бронируют заранее. В остальных местах такого нет», - рассказал он.
Гостиницы лишаются гарантированных броней, работают изначально с загрузкой отеля в 20%, заявил ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru